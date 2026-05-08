Calcio a 5: Cadi Futura in campo per continuare a sognare

Un pomeriggio che può valere una stagione intera. La Cadi Antincendi Futura si prepara a vivere uno degli appuntamenti più importanti della propria storia e l’attesa, in città, cresce ora dopo ora.

Sabato 9 maggio, alle ore 16.00, il PalAttinà sarà il teatro di gara 2 della semifinale playoff contro la New Taranto, sfida decisiva per conquistare l’accesso alla finale promozione in Serie A. Dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata in terra pugliese, tutto resta apertissimo.

Una prestazione di carattere quella offerta dalla formazione reggina nel primo confronto, capace di rispondere colpo su colpo ad una delle squadre più attrezzate. Un risultato equilibrato che rinvia ogni verdetto alla gara di ritorno, ma stavolta davanti al pubblico amico.

E proprio il fattore PalAttinà potrebbe rappresentare l’arma in più della Futura. In occasione delle grandi sfide stagionali, infatti, il palazzetto ha sempre risposto presente, trasformandosi in una vera bolgia e trascinando la squadra nei momenti più delicati.

L’ambiente è già caldo e non servono appelli particolari: la tifoseria gialloblù ha dimostrato durante tutta la stagione attaccamento e partecipazione, accompagnando il percorso della squadra passo dopo passo.

Adesso, però, arriva il momento decisivo. L’incontro vale una finale e la possibilità concreta di continuare a inseguire il sogno chiamato Serie A.