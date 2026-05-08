Reggina: nuovo comunicato degli Ultras e l’invito alla città e alle istituzioni

“La Curva Sud chiama a raccolta tutta la città. Domenica 10 maggio 2026, è arrivato il momento di far sentire la nostra voce. Reggio Calabria merita rispetto. La Reggina merita rispetto. Noi tifosi meritiamo rispetto. Per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a una grande manifestazione pacifica e compatta: ritrovo Piazza Duomo ore 15,30. Partenza del corteo ore 17 fino a Piazza De Nava e ritorno a Piazza Italia. Sit in Piazza Italia ore 18 aperto a tutte le istituzioni cittadine.

Saremo presenti, uniti, per chiedere chiarezza, responsabilità e futuro. Non possiamo più accettare silenzi, incertezze e mancanze di risposte. Non possiamo più restare a guardare mentre il nome della Reggina viene calpestato. La situazione legata all’attuale proprietà della Reggina ha bloccato ogni prospettiva di crescita e serenità. E’ una condizione che dura da troppo tempo e che non può più essere tollerata.

Leggi anche

La Reggina ha bisogno di futuro, stabilità e progettualità. Le responsabilità politiche e amministrative sono sotto gli occhi di tutti. Da chi ha gestito e guidato la città negli ultimi anni ci aspettiamo risposte chiare e assunzione di responsabilità. Questa non è solo una battaglia sportiva. E’ una battaglia di dignità per una interà città.

Chiediamo un confronto pubblico, trasparente e immediato con tutte le istituzioni coinvolte e con i candidati a sindaco delle prossime elezioni, affinchè dicano alla città quali saranno le azioni che intenderanno mettere in atto per liberarci da Ballarino e company.

La Curva Sud ci sarà, la città deve esserci. Uniti, senza paura”.