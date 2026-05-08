Reggio, inaugurata la segreteria politica di Giuseppe Bilardi: ‘Punto di incontro, ascolto e lavoro’ – FOTO

Grande partecipazione e forte entusiasmo hanno accompagnato l’inaugurazione della segreteria politica di Giuseppe Bilardi, nel cuore della città, in Via San Paolo 9D. Un momento di incontro e confronto che ha visto la presenza di cittadini, rappresentanti del territorio, giovani, professionisti ed esponenti istituzionali del centrodestra reggino.

Tra gli interventi più significativi della serata, quello del candidato sindaco Francesco Cannizzaro, che ha rivolto parole di grande stima nei confronti di Giuseppe Bilardi, sottolineandone il percorso costruito nel tempo attraverso presenza, impegno e continuità politica.

“Dentro un’amministrazione di altissima qualità, Giuseppe Bilardi lo vedo e lo immagino già al mio fianco, per la grande qualità che ha sempre dimostrato nelle sue attività politiche”, ha dichiarato Cannizzaro nel corso del suo intervento.

Parole che hanno evidenziato il riconoscimento politico e umano maturato attorno alla figura di Bilardi, oggi considerato uno dei profili emergenti all’interno di Fratelli d’Italia sul territorio reggino. Nel suo intervento, Giuseppe Bilardi ha ribadito la volontà di costruire una politica fondata su presenza, ascolto e responsabilità, affrontando temi centrali per il futuro della città: infrastrutture, servizi essenziali, sviluppo economico, turismo, inclusione e qualità amministrativa.

Bilardi: “Qualità nelle decisioni e un punto di ascolto”

“Reggio Calabria ha bisogno di qualità nelle decisioni, nei servizi e nel modo di amministrare”, ha dichiarato Bilardi davanti ai presenti, sottolineando come la nuova segreteria voglia diventare “un punto di incontro, di ascolto e di lavoro concreto per la nostra città”.

L’evento ha rappresentato un momento importante nel percorso politico di Giuseppe Bilardi, iniziato nel 2024 all’interno di Fratelli d’Italia e consolidato nel 2025 con la nomina a Responsabile dell’Area Tematica Economia e Finanza. La serata si è conclusa in un clima di grande partecipazione, confermando la volontà di costruire una presenza politica stabile, credibile e profondamente radicata nel territorio reggino.