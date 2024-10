Basket C Silver, Luca Laganà (Lumaka): “Contro la Viola daremo il massimo per l’intero match”

La stracittadina delle ore 20:00 di sabato che andrà in scena al PalaCalafiore, tra Pallacanestro Viola e Lumaka, presentata dal capitano Luca Laganà che conosce bene l’intera realtà cestistica calabrese, reggina ed in particolare neroarancio.

Intervistato da CityNow Sport su quello che è il percorso della sua squadra del campionato fino ad ora disputato ha spiegato:

Sulla partenza del fratello Marco verso la Sicilia è stato perentorio nel commento:

Finalmente! Marco nel campionato di C Silver, c’entrava come la panna sulla granita al limone, a Capo d’Orlando che è un’ottima piazza disputerà un ottimo campionato, la serie A2 è adeguata alle sue capacità.

La C Silver si sta rivelando intensa e combattuta, anche su questo Luca non ha dubbi e con la sua solita saggezza ha spiegato:

La C Silver lavora su due binari paralleli, ovvero il miglioramento della pallacanestro da una parte il progetto della Viola, del Catanzaro e dall’altra parte Scuola Basket, Vis,Rende, e nostro. La C Silver sta tornando, anche se non ha i numeri di 10 anni fa, a portare gente nei palazzetti e a far innamorare di nuovo la gente alla pallacanestro, i risultati in sè non sono prioritari.