Basket serie C Silver – La Viola aggancia la vetta. Stop alla sesta giornata per allerta meteo

La sesta giornata di campionato della C Silver calabrese ha visto in campo solo Viola e Catanzaro. I neroarancio hanno agganciato la vetta a 10 punti con una partita in meno disputata. La squadra di Moretti sarà impegnata il 30 novembre alle ore 20:45 al PalaCalafiore contro la Lumaka, un confronto tutto reggino da non perdere.

Invariata il resto della classifica, a causa dell’allerta meteo le partite del 24 novembre non si sono disputate, di seguito la nota FIP.

Il Comitato Fip Calabria comunica che tutte le partite in programma in data 24 novembre 2019 sul territorio regionale, di qualsiasi categoria, sia senior che giovanile sono state rinviate a causa dell’Allerta meteo codice rosso. Le gare verranno recuperate con data da programmare successivamente.

Classifica C SILVER (punti/giocate)

Pallacanestro Viola Supporters Trust 10 / 5

AD US Catanzaro 10 / 6

Beretta Lumaka 6 / 3

Nodo & Servizi Bim Bum Rende 4 / 5

Basketball Lamezia 0 / 4

Scuola di Basket Viola 0 / 3

Prossimo turno

Vis Reggio Calabria – A.D.F. BASKETBALL LAMEZIA

PALAZZETTO BOTTEGHELLE – VIA BOTTEGHELLE REGGIO DI CALABRIA RC

01-12-2019 – 18:30

NO.DO. E SERVIZI SRL RENDE – A. DIL. SCUOLA DI BASKET VIOLA

PAL. POLIFUNZIONALE – S.S.19 Loc.Quattromiglia RENDE CS

01-12-2019 – 18:00

A.S.D.LU.MA.KA. BASKET – ASD PALLACANESTRO VIOLA SUPPOR

PALA PENTIMELE – LOCALITA’ PENTIMELE REGGIO DI CALABRIA RC

30-11-2019 – 20:45

Riposa: Catanzaro