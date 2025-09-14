Reggio, Balenando in Burrasca: Tania Azzar apre il suo Atelier con ‘Porte Aperte’

Dopo il successo del reading Persefone – Il ritorno, con Katia Colica e Antonio Aprile, che ha visto venerdì sera una grande partecipazione di pubblico e l’atelier gremito in un momento conviviale in riva al mare, capace di coniugare teatro, musica e arte con il pubblico che ha potuto visitare il laboratorio prima dello spettacolo, l’Atelier prosegue il dialogo aperto con il territorio all’interno dell’edizione Summer del Balenando in Burrasca Festival: oggi, domenica 14 settembre alle ore 18:00 con l’evento Porte Aperte sarà possibile visitare lo spazio espositivo e il laboratorio.

Una Visita-Laboratorio orientata alla illustrazione accurata dei processi di realizzazione delle opere. Che offre un’opportunità preziosa per chi desidera avvicinarsi all’arte o semplicemente immergersi nel suo sviluppo creativo.

Ma anche per conoscere un esempio concreto di un giovane talento calabrese che ha coniugato arte di qualità e imprenditorialità. Un’occasione speciale per scoprire creazioni uniche: non semplici oggetti, ma pezzi ricchi di energia e significato, frutto di ore di lavoro manuale, lontani dalla serialità delle macchine.

L’Atelier, situato sul mare, è il cuore pulsante della ricerca di Tania Azzar, artista rinomata che due anni fa ha festeggiato i dieci anni dal suo ritorno in Calabria. Un decennio intenso, fatto di studio, sperimentazione e produzione, con cui l’artista ha dato vita a una realtà creativa e imprenditoriale riconosciuta e apprezzata. Un percorso costruito “passo dopo passo”, con caparbietà e visione, intrecciando la pratica artistica con la dimensione umana del confronto con sé stessa e con la propria terra.

“Dieci anni di ricerca, di fatica, di scelte e passioni – racconta Azzar – vissuti in una terra che ho ritrovato dopo essere stata lontana, con la sensazione di tornare all’ultima sponda, ma anche di ripartire dalle radici. Da qui nasce il mio laboratorio, e qui continuo a costruire, giorno dopo giorno, nuove possibilità”.

L’Atelier di Tania Azzar è oggi una dimostrazione esemplare di come nel nostro territorio sia possibile coniugare qualità artistica e attività imprenditoriale, creando valore non solo culturale ma anche sociale ed economico.

L’appuntamento è quindi per oggi domenica 14 settembre alle ore 18:00, con un invito a varcare la soglia dell’Atelier in via Nazionale 304 a Pellaro/Bocale e lasciarsi ispirare da un luogo dove l’arte diventa incontro, esperienza e dono.

Un evento speciale del Balenando in Burrasca Festival Summer Edition, organizzato da Adexo APS e sostenuto dall’avviso pubblico Estate nei Quartieri POC_RC I.3.1 e dal Comune di Reggio Calabria, con l’obiettivo di rivitalizzare i quartieri periferici attraverso un programma variegato, pensato davvero per tutti.

Balenando Summer è un contenitore ricco e inclusivo: teatro, musica, spettacoli, attività per bambini, laboratori, sport, escursioni e benessere, educazione ambientale, turismo ed economia locale, per un’estate che abbraccia culture, generazioni e passioni diverse. L’edizione ha sviluppato un percorso che ha intrecciato arte, ambiente, territorio e imprenditorialità virtuosa, diffondendo una cultura positiva attraverso le sue tante e variegate iniziative, cominciate a fine luglio e proseguite per tutta l’estate, fino a concludersi con questo importante appuntamento.