Ballarino: ‘Legalità? Qui tutti condannati, poi hanno fatto lo shampoo e sono tornati puliti’

Altro passaggio duro e diretto del suo intervento, il patron Ballarino lo riserva ai comportamenti e la legalità: “Nel settembre del 2023 in un salone ho detto una cosa. Qui ci sono 400mila euro, io sono il garante dell’iscrizione della Reggina. Se c’è qualcuno che vuole presentarsi al mio posto, io faccio da garante. Non si è presentato un cane. Oggi la Reggina, lo ripeto, è in vendita. Diamo il giusto valore. Voi direte gratis, di cosa? Con i vostri soldi non con i miei, io voglio andare in C ma nessuno può ricattarmi con i miei soldi. Da questo momento Ballarino ha chiuso, vende, ma questo non significa che vado via, ma che la Reggina è in vendita.

Qui tutti vogliamo vincere, ma il vostro vincere ha portato questa Reggina in serie D. Si è fatto calcio con 100 milioni di debiti e sento parlare di legalità. A me? Ma di cosa stiamo parlando? Ma i condannati, le ingiunzioni giudiziarie. Qui tutti condannati, hanno fatto lo shampoo e sono tornati puliti, questo bisogna avere il coraggio di dirlo. Poi arrivano nei talk show e facciamo dire fesserie, non potete permettere di fare questo, vuole dire offendere le persone oneste e anche tra voi ci sono persone oneste. So chi sono quelle disoneste”.