Reggina, Ballarino: ‘Oggi siamo tutti di serie D. E se non finisce questa storia…’

Nella giornata di ieri abbiamo riportato integralmente l’intero intervento del patron Nino Ballarino prima della sfida che si è giocata al Granillo tra la Reggina e la Sancataldese. Di seguito il passaggio in cui fa riferimento alle critiche e al trattamento ricevuto:

“Sentirsi attaccato da tutti non è una bella cosa. Io penso che non sono il più deficiente d’Italia, ma come tanti con note positive e negative. Non penso che qui siete tutti di serie A e solo io di serie D. Penso invece che se siamo in serie D è perchè altri ci hanno portato e poi sono arrivato io. Quindi oggi tutti siamo di serie D e se non prima finisce questa idea che quelli sono da A e gli altri da D, difficilmente si potrà arrivare in serie A.

Sicuramente se abbiamo cambiato allenatore e qualche giocatore qualcosa è successo, E’ chiaro che ci sono degli errori ma non siamo ultimi in classifica, ma in alto a lottare con gli altri. Ma se tutto questo non basta, allora vi dico una cosa che neanche mia moglie ancora sa, da questo momento la Reggina è in vendita”.