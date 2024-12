Brunetti: ‘La Reggina è in vendita, gli interessati si facciano avanti’

Reggina-Sancataldese è stata movimentata dalle dichiarazioni prima del match del patron Ballarino che ha ufficializzazione la disponibilitàa vendere attraverso un lungo sfogo fatto davanti ad alcuni giornalisti nel giorno del brindisi prenatalizio. Alle sue parole si sono aggiunte quelle del vicesindaco Brunetti: “L’intervento di Nino Balarino mi ha spiazzato. Gli consiglio che se serve un corso accelerato di sopportazione sugli abusi che si fanno sulle persone, sui familiari delle persone, posso dare qualche piccola ripetizione…

Tutti sapete che la scelta sulla Fenice la faccio io personalmente e non mi sono pentito di nulla. Se oggi avessi avuto le stesse proposte, avrei nuovamente scelto loro. Non conoscevo nessuno dei due, la scelta è stata dettata dalla serietà dimostrata in quel frangente. E’ passato un anno e mezzo e ripeto, la scelta è stata fatta per la serietà della proposta presentata. Se tutti gli appelli fatti all’unità in questi anni, a stringersi interno alla maglia non sono serviti, ricordo che questo imprenditore non è di Reggio, ma ha deciso di investire su questa città. Lui lo ha fatto, quelli di Reggio no. Ha il calcio nel sangue e sta cercando di portare avanti una realtà bistrattata dai dirigenti che precedentemente la gestivano.

Detto questo, mi piace vederti incazzato e spero che questa incazzatura si trasferisca ai calciatori. Indossare questa maglia è un privilegio e quando escono fuori dal campo questa deve essere sudata, bagnata, sporca. Devono dimostrare di dare il massimo sempre e comunque, avere la mente libera da chiacchiere e pettegolezzi, lasciateli in pace. So bene che le parole che sto dicendo verranno strumentalizzate ma io vi dico: me ne frego, la coscienza l’abbiamo pulitissima, nulla è stato mai fatto in malafede.

Apprendo anche io che la Reggina è in vendita, chi dice di non avermi mai visto allo stadio, sono stato sempre abbonato in gradinata. La Reggina è in vendita, si facciano avanti gli interessati che ritengono possano essere migliori di Ballarino“.