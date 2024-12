Reggina, Ballarino: ‘Squadra autolesionista, problema continuità’

Dopo la palpitante vittoria con il Locri, le dichiarazioni del patron Ballarino a radio Febea: “Il nostro problema è la continuità, oggi abbiamo regalato il primo tempo poi ci siamo presi i tre punti. Abbiamo una squadra che può vincere contro chiunque, poi diventa autolesionista e può perdere anche contro se stessa. In testa più squadre siamo e più facile sarà recuperare in caso di problematiche. Insieme al tecnico e al direttore stiamo cercando di capire cosa fare per rendere questa squadra più forte. Per ora sono tutti a disposizione del mister, anche quelli non convocati”.

