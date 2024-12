Reggina, Cozza: ‘Sul 2-0 c’era un rigore per noi’

L’illusione di poter espugnare il suo Granillo mister Cozza lo ha sfiorato per buona parte della gara. Un ottimo Locri soprattutto nella prima parte, poi il ritorno della Reggina fino al 3-2 finale che consegna i tre punti alla squadra di Trocini e la grande delusione per l’ex amaranto ai microfoni di radio Febea.

“Brucia per come è andata, ci ha creduto di più la Reggina, ha vinto con un eurogol, dispiace per i nostri tifosi. Sul 2-0 c’era un rigore su Aquino, a me è sembrato netto. Una squadra che vince al Granillo per 2-0 contro la Reggina non la può perdere. Adesso cerchiamo di rialzarci, intanto speriamo sul mercato di trovare qualche alternativa per avere più cambi. Cozza e la Reggina hanno avuto sempre un rapporto di amore e qualche malinteso, ma io faccio parte della storia della Reggina e questa non si cancella“.