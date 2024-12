Reggina, Trocini: ‘Vittoria fondamentale. Il coraggio c’è ma serve altro’

"C'è un peso dal quale dobbiamo liberarci. Oggi abbiamo visto la morte in faccia"

Gara al batticuore quella giocata al Granillo tra la Reggina e il Locri con gli ospiti in vantaggio di due reti nella prima frazione e amaranto protagonisti di una pessima prestazione, mentre tutto cambia nella seconda parte fino al capolavoro di Ragusa che, dopo i gol di Girasole e Barillà, riesce a ribaltare il punteggio.

Mister Trocini a radio Febea: “Nel primo tempo la squadra era bloccata e questo mi da noia, speriamo che questa vittoria ci liberi, c’è un peso dal quale ci dobbiamo liberare. Queste sono vittorie importanti, sul piano morale, con la classifica che si accorcia, ci può dare maggiore coraggio e convinzione. Grillo subito? Mi serviva uno con la testa fresca e non appesantito dalla situazione che stiamo vivendo. E’ un giocatore che sa ricoprire più ruoli, poi voglio ringraziare Nino Barillà che ha giocato con il braccio rotto e l’influenza. La voglia c’è, ma in campo serve anche altro. Oggi abbiamo visto la morte in faccia”.