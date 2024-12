Reggina dal doppio volto. Ribalta il Locri dopo un pessimo primo tempo

Un primo tempo imbarazzante sul piano del gioco e della prestazione, una seconda parte giocata decisamente meglio e in maniera arrembante. La Reggina ribalta il Locri dopo essere stata sotto nel primo tempo di due reti, conquista tre punti pesantissimi nella giornata in cui ad un certo punto sembrava chiusa la questione primo posto. La rete della vittoria è stata firmata da un capolavoro di Ragusa. Per il Locri le marcature di Pelle e Aprile, per gli amaranto Girasole, Barillà e appunto Ragusa.

Primo tempo

Trocini si gioca subito la carta Grillo arrivato qualche giorno addietro, ritrova Barillà e poi conferma gran parte della formazione vista la settimana scorsa con la Nissa. Quindi Lagonigro tra i pali, davanti a lui Vesprini, Girasole, Ingegneri e Ndoye, in mezzo Barillà, Salandria e Urso, davanti Ragusa e Grillo alle spalle di Barranco.

La prima conclusione, comunque lontana dallo specchio della porta, è di Grillo al quinto minuto. Pericolo per la porta della Reggina con un’azione sviluppatasi sulla sinistra e conclusa male, seppur da buona posizione, da Reis. Da una palla sporca recuperata in mezzo al campo, contestata per un presunto fuori, viene servito il numero sette Pelle del Locri che viaggia verso la porta avvesraria, il suo tiro è debole ma trova impreparato l’estremo difensore Lagonigro che si fa soprendere, 0-1, al minuto sedici.

Subito dopo la rete del vantaggio del Locri, i tifosi della Curva Sud hanno abbandonato il loro settore e tolto lo striscione. Nel corso della gara arrivano indiscrezioni che l’abbandono non fosse legato a quanto accaduto fino a quel momento in campo.

Al trentesimo ci prova Ragusa con un’azione personale, supera due avversari ma poi il tiro è lontanissimo dalla porta. Al minuto trentanove arriva il raddoppio del Locri con una splendida giocata di Leveque che mette in mezzo su Aprile, l’undici locrese con freddezza colpisce, sfera sul palo e poi in rete, 0-2. meritatissimo. Finisce così la prima frazione.

Secondo tempo

Curiale e Renelus al posto di Urso e Barranco, parte così la Reggina nella seconda frazione. Ma dopo appena due minuti è il Locri a sfiorare la terza rete con una conclusione di Pelle di poco fuori. Incredibile errore sotto porta di Ragusa al quarto su ottimo cross di Grillo, sbaglia da due passi.

Al grido di “andate a lavorare” si solleva la protesta di quei pochi rimasti nel settore di Curva Sud. Al quattordicesimo la Reggina accorcia alla solita maniera. Palla inattiva battuta da Barillà e Girasole stacca più in alto di tutti, 1-2. Trocini inserisace Giuliodori per Vesprini. Al sedicesimo ci prova Curiale direttamente su punizione, palla a lato. Amaranto decisamente migliori nella seconda parte almeno sul piano dell’atteggiamento.

Al ventitreesimo ancora su cross di Grillo, cerca la doppietta Girasole ma il suo colpo di testa finisce sopra la traversa. Grillo, uno dei più vivaci esce per fare posto a Perri. La Reggina pareggia qualche minuto prima della mezz’ora con Barillà su assist di Ndoye dal fondo, 2-2. Un altro incredibile errore sotto porta di Ragusa, questa volta non c’è neppure il portiere ma su assist di Barillà non ha trovato in scivolata lo specchio. Ultimo cambio con Provazza per Salandria, Reggina sbilanciatissima.

Al trentanovesimo l’occasione da gol che sbaglia Curiale è ai limiti dell’impossibile. Ragusa solo davanti al portiere lo serve, a porta vuota l’attaccante manda la palla incredibilmente fuori. Minuto quarantuno, Ragusa, servito da Curiale, trova un gol spettacolare con una mezza rovesciata e pallone sotto l’incrocio, pubblico in delirio, 3-2. Mister Cozza immediatamente dopo opera ben quattro sostituzioni.

La Reggina stringe i denti nel finale e festeggia una vittoria che al termine della prima frazione di gioco era totalmente insperata.