Ballottaggio reggio, Minicuci segnala l’operato di Falcomatà alla Prefettura: ‘E’ uno scandalo’

Così Antonino Minicuci chiarisce la natura dell’accusa che, annunciata più volte nel corso della campagna elettorale, aveva rivolto al primo cittadino uscente, reo di aver sfruttato il suo ruolo inaugurando opere a vantaggio della propria ricandidatura.

“La legge dice che trenta giorni prima dei confronti con i candidati ci debba essere par condicio. Non è possibile che l’amministrazione uscente faccia cose che portano vantaggio solo a loro. Il sindaco ha violato una chiara norma di legge. E domani ha annunciato che farà una nuova inaugurazione. Cosa che non è consentita, ma lui continua imperterrito. A livello istituzionale non è possibile in campagna elettorale continuare a conferire onoreficenze, ad intitolare strade e piazze, è una cosa scandalosa. Non è mai successo in nessun parte del territorio nazionale”.