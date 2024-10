Covid, 2 bimbi ricoverati al Gom. Minasi: ‘Ci sono tante buone ragioni per vaccinare’

Il virus circola anche fra i più piccoli, è per questo che la vaccinazione, adesso, è estesa anche alla fascia 5-11 anni. A dimostrarlo sono i numeri, ma anche i due ricoveri segnalati nel reparto di pediatria del Gom di Reggio Calabria. Intervistata da “Buongiorno Regione”, il primario ha illustrato i motivi per cui la vaccinazione è necessaria, anche nei bambini.

Casi positivi in crescita, vaccini anche ai più piccoli

I dati di questi giorni sui contagi in Calabria portano, inevitabilmente, ad una riflessione: la pandemia non si è placata ed il pericolo è dietro l’angolo. Proprio per questo, nei giorni scorsi, si è dato il via anche alla vaccinazione nei bambini.

“La situazione attuale deve farci riflettere soprattutto sul fatto che tutte le misure necessarie per contrastare la pandemia, devono essere assolutamente messe in atto, soprattutto quelle che non sono legate alla vaccinazione. Non si può fare a meno di rispettare distanziamento, mascherine e tutte quelle regole base che abbiamo appreso in questi anni. Non possiamo non utilizzare tutte le armi che abbiamo a disposizione per evitare la diffusione del virus”.

Lo ha detto il dott. Domenico Minasi, primario del reparto di pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, intervenuto nella puntata odierna di “Buongiorno Regione Calabria” su Rai 3.

“In qualità di Presidente della sezione regionale della società italiana di pediatria, mi sono interessato del processo di vaccinazione nei più piccoli. Le prenotazioni sono partite con una piattaforma regionale, che poi è la stessa di quella utilizzata da tutti gli altri. Mi sarei aspettato una maggiore attenzione su questo tema, almeno per ciò che riguarda l’individuazione di percorsi dedicati”.

Due bimbi ricoverati al Gom