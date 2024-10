Bancopass, nuovo servizio per le imprese calabresi. Accesso al credito più semplice e immediato

Al nord viene già utilizzato da diverso tempo. Al sud invece rappresenta una novità assoluta. Si tratta di un sistema, chiamato ‘Bancopass’ che permette alle aziende calabresi un accesso al credito più veloce e semplice.

Un servizio che genera una semplificazione delle relazioni tra imprese e sistema di credito.

Grazie all’accordo sottoscritto a Catanzaro tra Unindustria Calabria e Assolombarda ci sarà una maggiore trasparenza e rapidità nelle relazioni tra banche e finanziatori.

“Il software è stato concesso gratuitamente a tutte le imprese associate a Unindustria Calabria – spiega Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda – Garantiremo la formazione del personale delle strutture nelle diverse sedi territoriali”.

‘Bancopass’ permetterà di presentare le aziende in modo professionale, semplice e trasparente a banche e finanziatori che otterranno una risposta chiara e certa in tempi rapidi monitorando in modo più efficace la propria situazione economico finanziaria.

“Un abbraccio ideale, formale e sostanziale tra Nord e sud su un tema importante come quello del credito – ha spiegato Bonomi – E’ l’esempio di come si può fare sistema e di come lavorare insieme”.

Nel dettaglio ‘Bancopass’ offrirà la possibilità di ottenere, con un click, un report che analizza la situazione economico patrimoniale dell’azienda. Si potrà inoltre analizzare facilmente la propria ‘centrale rischi’ richiedendola gratuitamente via pec a Banca d’Italia, costruire in modo guidato un business plan e creare un’unica presentazione aziendale da inviare alle principali banche.

Presente all’incontro che ha sancito l’accordo anche il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca e Aldo Ferrara, presidente Piccola Industria Unindustria Calabria.

Per info: www.bancopass.it