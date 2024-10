LFA Reggio, Bandecchi: ‘Da presidente serio non intendo dare fastidio a questa società’

Ad un giorno dall’appuntamento fissato con la città di Reggio Calabria al Teatro Cilea, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi interviene a “Live Break” in onda su CityNow. Nella parte finale dell’intervista l’immancabile passaggio sulla Reggina: “La Reggina ha una proprietà e sta facendo il suo campionato, auguro a loro un grande successo. Il campionato si vince negli spogliatoi. Oggi non intendo da presidente serio di calcio e amante dei colori amaranto dare fastidio a questa società. Mi sembra sia quinta in classifica e spero migliorerà. Non ho altro da dire”.

