LFA Reggio-San Luca: c’è qualche buona notizia dall’infermeria

E’ stata una settimana piena per la LFA Reggio Calabria, contrariamente a tutte le altre formazioni, tranne l’Acireale, non essendo scesa in campo per il turno infrasettimanale. Quello che sembrava uno stop non gradito dopo le cinque vittorie consecutive è diventato invece provvidenziale per il recupero di qualche acciaccato.

Dicevamo delle preoccupazioni di Trocini per l’assenza più pesante, quella di Barillà squalificato, il calciatore impiegato ovunque dal tecnico e reduce da una grande prestazione con gol, anche nel ruolo di play aveva ampiamente soddisfatto. Ma oltre a doversi privare del capitano, in settimana si è fatto i conti con diverse defezioni. Ad occupare l’infermeria si sono ritrovati Renelus, Zanchi, Porcino, Rosseti e Mungo. Su quest’ultimo filtrano buone notizie e quell’affaticamento che lo ha costretto ad uscire alla fine del primo tempo contro l’Acireale, è stato smaltito quindi dovrebbe essere a disposizione.

Porcino si trascina un problema al ginocchio con il quale almeno per questa stagione dovrebbe conviverci. Stringerà i denti e ci sarà, non sappiamo però se in grado di scendere in campo da subito. Punto interrogativo su Rosseti nonostante il tecnico nel post gara di domenica scorsa abbia dato per certo il suo recupero, già detto dei tempi lunghi per Renelus, mentre Zanchi potrebbe recuperare per la sfida con il Siracusa.