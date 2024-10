Stefano Bandecchi: ‘Sarebbe un onore essere il presidente della Reggina’

Intervenuto a “Mezzogiorno Amaranto” trasmissione in onda su RadioVideotouring, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ha parlato del campionato, di Reggina ed ha risposto ad una battuta del giornalista che ironicamente lo aveva presentato come il presidente della squadra amaranto: : “Se mi avesse chiamato ‘il presidente della Reggina‘ non mi sarei offeso, parliamo di una grande squadra, sarebbe un onore essere il massimo dirigente della Reggina. A Terni la squadra di Inzaghi avrebbe potuto pareggiare, gara decisa da episodi, parliamo di una squadra strutturata e non lo dico io ma la classifica. Eravamo alla seconda giornata, quindi troppo presto, ma il pari sarebbe stato il risultato più giusto”.

Gli obiettivi

“Dopo nove giornate sarebbe più giusto parlare di salvezza nonostante il primato in classifica. Facendo i dovuti scongiuri, se la prossima la Ternana dovesse perdere e chi sta dietro vincere, ci ritroveremmo al settimo, forse ottavo posto, quindi azzardare ipotesi oggi è decisamente prematuro, nel contesto poi di un campionato equilibrato e difficilissimo. Ci sono troppe squadre, circa quindici, ambiziose che possono puntare a posizioni importanti, quindi anche salvarsi diventa complicato, molto si deciderà come sempre verso le ultime giornate. Godiamoci il momento e facciamo di tutto per fare finire il campionato così come ci si trova adesso, ma non sarà semplice”.

