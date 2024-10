Reggina-Perugia: mister Inzaghi cambierà l’undici iniziale?

Da Parma è arrivata la terza sconfitta stagionale. Diversa dalle due precedenti, perchè in questa circostanza la Reggina è apparsa sottotono, soprattutto nella seconda parte dell’incontro. I meriti vanno anche agli avversari, capaci di chiudere ogni soluzione di gioco agli amaranto che, una volta in svantaggio, non sono riusciti a tornare in partita come già successo a Terni e Modena.

Analisi e possibili modifiche

Un aspetto sul quale mister Inzaghi ed i suoi dovranno lavorare, perchè non è pensabile si possa segnare sempre per primi se si vuole vincere o comunque non perdere una partita. Ci sono ovviamente anche gli avversari che, con il trascorrere delle giornate studiano, analizzano e provano ad impedire quelle che possono essere le giocate più produttive ed è per questo che è necessario intervenire su soluzioni alternative. La Reggina è straordinaria nel momento in cui passa in vantaggio, perchè ha una grande fase difensiva e sa sfruttare benissimo gli spazi con la velocità dei suoi esterni, se però viene meno questa condizione fa maggiore fatica. Il tecnico ci ha abituato a dei cambi in modo particolare dopo una sconfitta ed è probabile che questo accada anche stavolta. Per due partite consecutive ha messo da parte il capitano Crisetig per fare spazio ad Hernani, esperimento riuscito in casa con il Cosenza, molto meno a Parma. Contro il Perugia non è escluso che vi siano delle modifiche nell’undici iniziale, in modo particolare in mezzo al campo dove si registra anche il pieno recupero di Obi. Poi il solito dubbio sulla corsia di destra tra Canotto e Ricci. In porta, una incertezza di Colombi al Tardini, non dovrebbe comportare il cambio.