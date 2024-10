Bandecchi risponde alle polemiche dopo il suo gesto al Granillo e ringrazia i reggini

E’ entrato tra gli applausi del pubblico amaranto, è uscito a fine gara battibeccando con un tifoso della Tribuna. Il chiarimento del presidente della Ternana Stefano Bandecchi attraverso i suoi soliti video:

“Ho saputo che a Reggio Calabria è nata una polemica perchè il sottoscritto a mandato a quel paese (nel video frase molto più colorita) alcune persone. E’ vero, però mi scuso con tutti i reggini che forse hanno capito male. Io ho mandato a quel paese un gruppetto di persone che ha ripetutamente urlato “Bandecchi coglione vai a casa”, erano presenti in tanti in Tribuna e lo hanno sentito. Io non mi faccio urlare certe cose da uno che si sente in diritto di farlo, avendo pagato venti euro di biglietto. La mia reazione era solo per quel gruppetto e mi scuso ancora con tutti gli altri”.

Il presidente della Ternana Bandecchi, entrato in campo prima della gara, è stato accolto dai tifosi della Reggina con un applauso dallo stesso ricambiato e sui social il massimo dirigente ha voluto sottolineare anche questo aspetto: “Quelle persone mi hanno emozionato e le ringrazio tutte perchè mi hanno dato un onore grande che mi ha fatto sentire non più solo, ma orgoglioso che ci siano tante persone come me pronte a riconoscere un amico anche in un rivale sportivo e per questo ringrazio tutti coloro che mi hanno dedicato quel lungo applauso che mi ha lsciato senza parole. Grazie”.