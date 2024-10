Bandiera blu a Tropea, Pietropaolo: ‘Simbolo di fiducia e di speranza’

È quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Filippo Pietropaolo, che prosegue.

“Per la ‘Perla del Tirreno’ è un grande risultato quello di avere ottenuto il prestigioso riconoscimento internazionale, che premia non solo la qualità del mare, ma l’intero sistema della sostenibilità ambientale e dei servizi. Per questo, rivolgo le mie congratulazioni al sindaco Giovanni Macrì e alla sua amministrazione, che, in così poco tempo, con la collaborazione della cittadinanza, hanno ottenuto un risultato straordinario, considerato che la ‘Bandiera Blu’ premia non la bellezza del mare o il fascino del borgo, ma la corretta gestione delle risorse ambientali, per dare ai turisti e ai visitatori la garanzia di un’accoglienza serena e sicura”.