Bandiere blu, 3 perle a Reggio. Versace: ‘Realtà virtuose del territorio’

“Ancora una volta il territorio della nostra Città Metropolitana si conferma un’eccellenza nazionale nell’ambito della qualità della balneazione. L’organizzazione non governativa internazionale per l’educazione alla sostenibilità Fee, Foundation for Environmental Education, con sede in Danimarca e presente in 81 paesi, ha infatti assegnato qualche ora fa ben tre bandiere blu al nostro territorio. In particolare, in perfetta continuità con ciò che è avvenuto lo scorso anno, sono stati premiati i Comuni di Roccella Jonica, Siderno e Caulonia, tre vere e proprie perle dell’area metropolitana, centri di straordinaria appetibilità turistica che sono stati capaci di unire agli aspetti legati alla qualità ambientale delle acque, anche una corretta gestione dei servizi complementari alla balneazione e all’accoglienza turistica”.