Anas, manutenzione del verde sulle SS: nel bando c'è anche Reggio Calabria

Anas ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale i tre bandi relativi ai lavori di manutenzione per le Strade Statali

È di circa un 1 milione e ottocentomila euro, il valore dei tre bandi di gara che Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi venerdì 16 aprile 2021.

I tre bandi, relativi ai lavori di manutenzione ricorrente per il mantenimento in efficienza delle Opere in Verde, riguardano la manutenzione lungo i tratti ricadenti nelle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 05 maggio 2021.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Fornitori/Bandi di gara.