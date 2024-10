Bando Miur per la Calabria, il disperato appello dei tirocinanti

Riceviamo e pubblichiamo l’appello dei tirocinanti del bando Miur Calabria. Di seguito la nota integrale

“Nelle prime indicazioni ricevute – sostengono i tirocinanti – si parlava della ripresa delle attività per la prima settimana di ottobre e per l’intero anno scolastico 2019/2020. Purtroppo così non è stato e nessuna comunicazione è giunta in merito alla ripresa delle attività.

L’attività svolta dai tirocinanti Miur ha consentito di raggiungere i minori coinvolti in situazioni nella maggiore dei casi intime della loro vita, contribuendo ad approfondire e comprendere le ragioni del disagio per cui si è intervenuti, con amore e dedizione tanto che l’abbandono e il vuoto che hanno lasciato nei minori, quando sono stati costretti a sospendere l’attività era visibile nei giovani che seguivano.

Queste persone, uomini e donne, madri e padri (molti delle quali over 50) hanno potuto vivere grazie alle 500 euro che percepivano. Sperando che giungano risposte immediate sulla ripresa delle attività – affermano infine – è importante che la dignità di queste persone non sia lesa ma sostenuta da iniziative valide in termini di prospettive di lavoro future; per loro e per i loro figli”.