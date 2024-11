A Reggio il Natale in tutti i quartieri: come partecipare al bando per il sostegno alle iniziative di quartiere

Sono disponibili dal mese di ottobre sul sito del Comune di Reggio Calabria i bandi per gli eventi natalizi. Si tratta di opportunità che includono le proposte per attività nelle ex circoscrizioni, l’installazione di luminarie artistiche e la selezione di un general contractor per la gestione dei villaggi natalizi. Questi bandi rappresentano un’importante occasione per operatori, associazioni ed enti di terzo settore al fine di rendere il Natale della città speciale e memorabile. Tutti i dettagli possono essere consultati sul portale istituzionale del Comune.

L’appello dell’Assessore Carmelo Romeo per una partecipazione diffusa

L’Assessore Carmelo Romeo, con deleghe alla Programmazione e rimodulazione delle risorse comunitarie e Pon Metro, ha descritto i bandi e ha lanciato un appello per una partecipazione ampia e attiva, soprattutto vista l’imminente scadenza.

"In continuazione con il percorso già intrapreso in estate, abbiamo lavorato per realizzare una proposta che valorizzi al meglio le eccellenze cittadine e tutti i territori. L'appello alla partecipazione è fondamentale affinché, attraverso gli avvisi pubblici, si possa creare una programmazione diffusa che interessi ogni angolo della città", ha dichiarato Romeo.

Tre bandi principali in scadenza

L’Assessore ha sottolineato l’importanza dei tre avvisi pubblici in scadenza:

Luminarie e luminarie artistiche: Quest’anno, per la prima volta, le luminarie saranno installate in piazze e luoghi del centro storico, coinvolgendo anche le periferie grazie alla collaborazione con associazioni e terzo settore. Iniziative di quartiere: È stato stanziato un fondo fino a 10.000 euro per ciascuna area, destinato a progetti che possano portare benessere e attività commerciali nelle ex circoscrizioni. L’obiettivo è rendere il Natale un momento di gioia per tutte le comunità. General contractor per i villaggi natalizi: L’obiettivo è realizzare villaggi tematici nel centro storico, tra cui il Villaggio di Babbo Natale, il Villaggio del food, il Villaggio del dolce, e il Villaggio dell’artigianato, con animazioni territoriali che si estenderanno fino al 6 gennaio.

“Stiamo lavorando anche ad una sorpresa tecnologica per offrire uno spettacolo alla città e ai turisti che la visitano,” ha anticipato Romeo, aggiungendo che ci sarà anche un albero monumentale che rappresenterà il cuore delle festività.

Sinergie tra associazioni e premi per progetti congiunti

L’Assessore ha inoltre evidenziato la possibilità per associazioni e commercianti di fare rete presentando progetti congiunti. Questa collaborazione porterà un punteggio premiale in fase di selezione, al fine di riscoprire il valore della comunità.