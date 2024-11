Un Natale ‘memorabile’ a Reggio da (quasi) 1 milione di euro. Versace: ‘Critiche ingiuste’

“Ritengo cosa giusta e positiva il coinvolgimento delle periferie, con un bando apposito dedicato ai commercianti e che permetterà di respirare l’aria del Natale non soltanto in centro. Non rispondo alle dichiarazioni populiste del consigliere Armando Neri, magari lo farò quando sarà presente anche lui e potrà replicare.

Capodanno Rai a Reggio? Congratulazioni al presidente Roberto Occhiuto. Io in più di una circostanza in passato ho ringraziato il Governatore Occhiuto. Con la stessa onestà intellettuale, perchè non dobbiamo dire che abbiamo vissuto una bella estate piena di eventi? Forse manca questa serenità nella politica reggina.

Rispetto alle polemiche, dico che bisogna essere chiari. Se si fanno i complimenti alla Regione Calabria per il Capodanno Rai a Reggio (evento a pagamento, ndr), allora non si può criticare l’amministrazione comunale se si scegliere di investire sul Natale. Preferisco dire sempre le cose con onestà: l’anno scorso con Sviprore è andata male, perchè replicare qualcosa che non ha funzionato?”, le parole del vicesindaco metropolitano.