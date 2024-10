Natale 2024 a Reggio, Falcomatà: ‘Sarà memorabile’

Sono le parole del primo cittadino di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che, in occasione della prima giornata di Bergarè, anticipa la volontà dell’amministrazione di organizzare un Natale in grande stile.

A commentare per primo le parole di Falcomatà sul Natale 2024, il consigliere Giuseppe De Biasi nel corso dell’ultima puntata di Live Break.

“Mi auguro che sia memorabile e spero che non sia come quello dell’anno scorso. Il Natale 2023 è stato un flop. Oltre 340 mila euro dati alla Svi.Pro.Re. per non vedere nulla in città. Speriamo che il Natale di quest’anno possa essere un periodo di numerose manifestazioni così come sono stati i sette giorni delle feste mariane”.