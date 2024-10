Barbecue, riapre la storica braceria reggina

Da Barbecue la cottura della carne avviene attraverso un'enorme griglia alimentata da legna e carbone. Solo per i veri amanti del barbecue

Barbecue è tornato. La nota braceria riapre con un nuovo stile e con locali completamente rinnovati.

Domenica 10 marzo alle ore 18:00 in via dei Pritanei n° 20, sotto il Duomo, Vi aspetta il grande evento di riapertura nel pieno centro della città.

Ristorante, Braceria, Bistrot, Wine & Drink ed un’offerta di vini ‘infinita’. Ad attendere i tanti curiosi ed amanti della carne alla brace, gli ampi locali del nuovo ‘Barbecue‘ con i suoi due livelli e con i preziosi ‘tre metri di felicità‘.

I titolari del noto ristorante di via dei Pritanei, definiscono così l’ampia griglia rigorosamente a legna capace di offrire un prodotto di qualità ed ottima cottura.

Del resto quella del barbecue è una vera e propria arte e ognuno ha i suoi trucchi per cuocere al meglio la carne sulla brace. Ma uno dei punti fondamentali per la buona riuscita del barbecue è sicuramente la brace che alimenta la cottura nonchè la carne di prima qualità fornita, in questo caso, da una delle più antiche macellerie della città, la Macelleria Malara, leader nel settore da oltre 50 anni sul territorio reggino. Se si vuole una carne dal sapore unico il segreto sta proprio nella cottura a legna e nella qualità della carne. Un’arma vincente che ne differenzia il sapore e l’aromatizzazione.