“Il barbiere di Siviglia” di Rossini a Reggio Calabria e il Gala Lirico a Locri

Nei prossimi giorni , grazie al Festival Mediterraneo Sacro , i calabresi e i tanti turisti amanti della musica e della lirica potranno godere delle due prestigiose proposte musicali che si terranno a Reggio Calabria il 12 Agosto e a Locri il 20 Agosto.

Il barbiere di Siviglia verrà rappresentato il giorno 12 agosto alle ore 21 al Parco Ecolandia a Reggio Calabria.

A differenza di molte altre proposte estive realizzate come “opera studio” con elementi quasi debuttanti quella presentata dall’Associazione Traiectoriae è una produzione originale che, grazie ai rapporti nazionali ed internazionali ormai consolidati del Direttore artistico Domenico Gatto, vede coinvolti artisti giovani ma già da tempo in carriera con curriculum e riconoscimenti di tutto rispetto. Nel cast cantanti come Emanuele D’Aguanno ( nel prossimo futuro impegnato al Covent Garden di Londra ), Francesco Vultaggio ( recente protagonista del “Don Pasquale” al Teatro Massimo di Palermo), Salvatore Grigoli ( reduce da un grande successo al Maggio Musicale Fiorentino) e i solisti calabresi Giuseppe Zema ( giovane reggino già impegnato in produzioni nazionali), Demetrio Marino e Ilenia Morabito.

Nel ruolo della protagonista Rosina sarà impegnata Francesca di Sauro ( nella foto): la vincitrice del primo concorso lirico internazionale ” Beppe De Tomasi” svoltosi l’anno scorso al Teatro Cilea di Reggio Calabria nell’ambito della stagione lirica.

Grande qualità ed esperienza nonostante la giovane età anche del Direttore d’orchestra Manuela Ranno e della Regista Teresa Gargano ( nelle foto). Si tratta di due artiste che dopo una considerevole formazione al fianco di direttori e registi di grande livello ( Beltrami e Bonajuto fra gli altri ) oggi si stanno imponendo nella scena nazionale.

A Locri, nel cortile del Palazzo Comunale lunedì 20 Agosto una occasione unica con un grande Galà Lirico che vedrà insieme tre delle più belle e importanti voci femminili calabresi come le soprano Liliana Marzano, Marily Santoro e Maria Bagalà ( nella foto ) . La prima definita dalla stampa, dopo la sua Butterfly del febbraio scorso al Cilea ,”la signora della lirica”; la seconda ( allieva della prima )è ormai proiettata nel panorama teatrale nazionale e internazionale ( Trovatore a Trieste e Turandot in Bulgaria e in Oman), la terza ha ha vinto molti importanti concorsi nazionali ed è stata selezionata da Mirella Freni per l’ultimo progetto di studio e interpretazione svoltosi a Modena.

Ospiti del Galà che vedrà al centro le tre soprano altri prestigiosi artisti come il tenore brasiliano Max Jota ( lo straordinario Pinkerton della Butterfly del Cilea ) e il baritono Salvatore Grigoli ( Figaro ne Le Nozze mozartiane e ne Il Barbiere rossiniano).