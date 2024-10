Bari, Berra: ‘Se la Reggina continua così arriva a 100 punti’

In tanti parlano di Reggina, addetti ai lavori ed avversari. Soprattutto da questi ultimi pare che la tendenza nelle dichiarazioni sia cambiata ed insieme alla consapevolezza di una squadra che oggi sembra imbattibile, si cerca anche di mettere un pò di pressione, indicando gli amaranto come superfavoriti. In conferenza stampa ha parlato il difensore del Bari Filippo Berra, questi alcuni passaggi riportati dai colleghi di tuttobari.com e che riguardano la Reggina:

“Il nostro bilancio di squadra è buono. Se vediamo i punti fatti e gli anni scorsi, siamo messi bene. La Reggina sta facendo un campionato strepitoso e rischia di arrivare a 100 punti. La mia stagione? Si può sempre far qualcosa di più, sono molto critico con me stesso. La Nazionale? E’ un mio sogno, specie vedendo cosa sta succedendo nel mio ruolo, ad esempio con Di Lorenzo“.