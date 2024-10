Bari, Di Cesare: ‘Avrei voluto terminare il campionato, anche se la Reggina…’

"Serie C campionato infernale. Per gli amaranto anno di grazia"

Una lunga intervista realizzata dal capitano del Bari Valerio Di Cesare alla Gazzetta del Mezzogiorno e ripresa da tuttobari.com, in cui il difensore parla dei play off che la squadra pugliese dovrà affrontare, ma anche del campionato vinto dalla Reggina e non arrivato alla fine: “Avrei voluto terminare il campionato: mancavano comunque otto giornate, noi ne avremmo giocate cinque in casa. Non nego che recuperare nove punti alla Reggina sarebbe stato complicatissimo, ma il calcio ha raccontato rimonte ben più clamorose. Play off? La formula andata e ritorno, inoltre, è comunque una tutela degli effettivi valori: una gara si può sbagliare, su due emerge chi effettivamente merita. Ma questo è solo un mio pensiero. Non ci sono alibi: dobbiamo vincere.

Leggi anche

La serie C è una categoria infernale: puoi trovare avversarie che incappano nel classico anno di grazia, come è avvenuto alla Reggina che ha una media punti pazzesca. Il nostro percorso resta positivo sotto tutti i punti di vista: siamo partiti a rilento, scalato le posizioni in classifica ed infilato 25 risultati utili di fila. Ma una sola è promossa direttamente. Ci tocca sfruttare la seconda chance”.