Reggina: Taibi parla dei confronti avuti per Missiroli e Barillà

Mentre per la maggior parte delle società di A e B la concentrazione massima è sul campionato da poco ripreso, per la Reggina, la possibilità intanto di sondare il terreno sul calciomercato. Il DS Taibi è come al suo solito attivissimo e la rete di contatti molto ampia. Nell’intervista rilasciata ai colleghi di RNP ha fatto alcune precisazioni in merito all’interessamento per i due reggini Missiroli e Barillà: “Missiroli è assolutamente impossibile. C’era stata una chiacchierata con il suo procuratore diversi mesi fa, poi non ci siamo più sentiti.

Allora mi era stato detto che il ragazzo vuole giocare in serie A e rimanere al nord. Per Barillà, invece, i contatti sono stati più recenti, ma mi è stato fatto notare che ha ancora due anni di contratto con il Parma e li si trova benissimo. Insomma per Missiroli è impossibile, per Barillà difficilissimo.

Donnarumma? E’ un calciatore che ci interessa, ci abbiamo provato anche la scorsa estate. Ne parleremo con il Monopoli dopo che giocheranno i play off, fermo restando che per la corsia esterna ci sono altri due-tre nomi”.