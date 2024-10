Reggina, meno uno. Scende “in campo” il presidente Luca Gallo

E finalmente sta per arrivare il 23 giugno. E’ il giorno in cui il presidente della Reggina Luca Gallo parlerà ai giornalisti per la conferenza stampa di fine stagione. C’è grande attesa, perchè insieme al consueto riepilogo di chiusura campionato, si prevedono novità che lo stesso massimo dirigente potrebbe annunciare e che andrebbero a riguardare il futuro della Reggina in fatto di programmazione.

Più volte è stato detto che gli interventi del presidente hanno lasciato il segno e quindi i tifosi immaginano e sperano che anche questa volta, dietro i ringraziamenti per la conclusione di una stagione fantastica, vi siano delle sorprese. Potrebbe essere il giorno dell’annuncio di Menez, la sua presentazione è ipotizzata per sabato 27 giugno, ma anche altro.

La società, in previsione di una massiccia partecipazione di giornalisti, insieme a motivazioni legate alle restrizioni anti covid, ha deciso di far scendere tutti in campo. Infatti, l’incontro avverrà all’interno del rettangolo di gioco del Granillo.