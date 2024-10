Reggina: tra le decisioni più difficili, quella sul bomber Corazza

Con la maglia della Reggina la sua stagione più prolifica. Per Simone Corazza un grande campionato che si è concluso con 14 realizzazioni, tantissime reti decisive e molte altre che sarebbero potute arrivare senza qualche infortunio di troppo e la chiusura anticipata del campionato.

Oggi ci si chiede se è tra quelli che rientrano nelle scelte dolorose alle quali più volte ha fatto riferimento il DS Taibi. Corazza è classe 91 , ancora giovane calcisticamente e sicuramente utile anche per la serie B. La Reggina su di lui farà attente valutazioni, in un reparto dove ci sono già German Denis, Reginaldo e Menez, come certi protagonisti per la prossima stagione. Insieme a questo non mancano in serie C le richieste per il calciatore che, però ha già manifestato il desiderio di poter rimanere ancora in amaranto.