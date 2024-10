Bari, Di Cesare: ‘Lotteremo fino alla morte per vincere il campionato’

La Reggina allunga ma il Bari non sembra aver alcuna intenzione di mollare. Lo dichiara il capitano dei galletti Di Cesare ai microfoni di RadioBari, alcuni passaggi ripresi da tuttobari.com: “Cosa ci manca per il salto di qualità? Sono venti partite che non perdiamo, stiamo facendo un ottimo campionato. Siamo a otto punti dalla Reggina, prima eravamo a dieci: l’obiettivo è il 25 aprile, lotteremo fino alla morte per vincere il campionato. Non dovessimo riuscirci ci saranno i play-off”.