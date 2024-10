Bari, Frattali: ‘Reggina in testa con merito, ma con un pizzico di fortuna’

Reggina in testa alla classifica con il Bari staccato di sei lunghezze. Nel post gara contro il Catania, l’estremo difensore dei galletti Frattali ha parlato anche degli amaranto, alcuni passaggi pubblicati dai colleghi di barinelpallone.it: “La classifica? In questo momento dice che ci sono squadre che stanno facendo meglio di noi. La Reggina è in testa con merito, ma resto molto tranquillo perché questo è un campionato lungo e la graduatoria va vista a cominciare da aprile. Sono convinto che prima o poi anche i calabresi avranno il loro momento di calo tenendo conto che ultimamente, eccezion fatta per la penultima gara vinta 4-1, loro hanno anche avuto un pizzico di fortuna.

La Vibonese? Queste sono le partite più insidiose. Noi abbiamo tutto da perdere e dobbiamo essere bravi a fare quello che sta facendo ad esempio la Reggina capolista e cioè a non perdere concentrazione solo perché avremo di fronte una formazione sulla carta inferiore a noi”.