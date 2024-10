Di Bari: ‘Lecce padrone del proprio destino, La Reggina rischia’

Intervenuto ai microfoni di zona calcio.net e ripreso dai colleghi di TuttoC, parla di promozione e zona salvezza Riccardo Di Bari direttore sportivo:

“La vittoria del Lecce a Reggio Calabria vale davvero tanto, visto che veniva da un pericolo alquanto particolare, e soprattutto tale successo ha ridato entusiasmo alla piazza, adesso i salentini sono i veri padroni del proprio destino. Lotta salvezza? La Fidelis Andria ha fatto dei risultati importantissimi, facendo un grande balzo in avanti in ottica salvezza. Credo il club pugliese si tirerà fuori da questa situazione, mentre la Paganese ha piazzato un gran colpo contro il Fondi. La Reggina è un’altra compagine che rischia visto che sta rimanendo invischiata nella lotta per la permanenza in C”.