Bari-Reggina: è anche la sfida tra due grandi presidenti

Due grandi squadre allestite per vincere il campionato. Più apertamente dichiarato l’obiettivo del Bari che, nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, ha messo a disposizione del tecnico Cornacchini una vera e propria corazzata con tanti giocatori che negli anni sono stati protagonisti in categorie superiori, serie a compresa. E quel colpo Antenucci che ha riscosso parecchio clamore, essendo l’attaccante fresco reduce dalla salvezza ottenuta con la Spal nella massima serie.

La Reggina, che a dire il vero ha mantenuto rispetto al Bari un profilo più basso anche nelle dichiarazioni ufficiali, ha acquisito con il trascorrere delle settimane credibilità e consensi dagli addetti ai lavori e soprattutto dopo le prime tre giornate di campionato in cui ha sfoggiato grandi prestazioni, gol e vittorie, inserita a pieno titolo tra le candidate alla vittoria finale. Il colpo Denis, in risposta anche ad Antenucci, la ciliegina sulla torta.

Ma questa sera è anche la sfida tra due grandi ed ambiziosi presidenti. Da una parte De Laurentiis, arrivato al Bari dopo il fallimento, è ripartito dalla serie D e subito promosso in C, con l’obiettivo di portarlo fino alla serie A, dall’altra Luca Gallo, diventato proprietario della Reggina (a rischio fallimento) lo scorso gennaio, subito entrato nel cuore dei tifosi, con un progetto tecnico e strutturale di altissimo livello e, come il collega, con l’ambizione di riportare gli amaranto nella massima serie. Vedremo chi ci arriva prima, intanto al S. Nicola, questa sera, va in scena il primo atto di quella che si preannuncia una lunga sfida.

