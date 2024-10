Bari-Reggina: la probabile formazione amaranto. Qualche dubbio per Toscano

Denis ancora in panchina, Bellomo subito in campo?

E’ il giorno di Bari-Reggina. Si gioca questa sera l’incontro più attesa della quarta giornata con gli occhi di tutti gli addetti ai lavori addosso. Mister Toscano non dovrebbe variare di molto il suo undici iniziale, anche se, per sua stessa ammissione, il gruppo lavora talmente bene in settimana, da metterlo in difficoltà nelle scelte. Al S. Nicola potrebbe essere questa la formazione:

REGGINA: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Sounas (Bellomo), Bresciani (Rubin); Reginaldo, Corazza. All. Toscano

