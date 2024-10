Reggio, al CatonaTeatro una nuova commedia in vernacolo: ‘Il Barone di Guadalupa’

La serata sarà anche l’occasione per assegnare due borse di studio a giovani studenti meritevoli individuati rispettivamente dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e dall’associazione BIESSE

L’Associazione teatrale ALBA PHOENIX e il Gruppo Teatrale “Silvana Modafferi” sono lieti di annunciare la loro prossima rappresentazione teatrale, “Il Barone di Guadalupa – Cu Brama Avidità’ Perdi Puru a Dignità”, che avrà luogo il 27 luglio alle ore 21:00 nella splendida cornice del Teatro Catona.

Questa nuova produzione, scritta da Enzo Aiello e diretta da Elpidio Di Vaio, è una commedia in vernacolo che promette di offrire momenti di grande divertimento e riflessione. Con una trama avvincente e un cast d’eccezione, lo spettacolo si articola in due atti e mette in scena le vicende del Barone di Guadalupa, un personaggio le cui azioni spregiudicate lo conducono a perdere non solo la sua ricchezza ma anche la dignità.

“Con questa commedia, continuiamo il nostro percorso teatrale non solo come momento felice di aggregazione – ha dichiarato Gianfranco Polito, Presidente dell’Associazione ALBA PHOENIX – ma anche come promozione culturale e sociale del nostro territorio. Vogliamo che il teatro sia uno strumento di crescita e consapevolezza per la comunità”.

La serata sarà anche l’occasione per assegnare due borse di studio a giovani studenti meritevoli individuati rispettivamente dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e dall’associazione BIESSE, nell’ambito del “Progetto BIESSE – Giustizia e Umanità – Liberi di scegliere”. Questa iniziativa dimostra l’impegno dell’associazione nel sostenere l’educazione e la giustizia sociale.

Non perdete l’opportunità di assistere a questo evento straordinario che unisce cultura, divertimento e impegno sociale. Vi aspettiamo numerosi il 27 luglio al Teatro Catona per una serata indimenticabile.