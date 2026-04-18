Baseball: IX edizione del Torneo di Reggio Calabria Slowpitch. 10 partite in programma
Giocatori, tifosi e appassionati di questo meraviglioso sport, sono tutti invitati a partecipare
18 Aprile 2026 - 15:00 | Redazione
Primavera tempo di tornei. Come tradizione il SanGiorgio c’è ed ha organizzato la IX edizione del Torneo di Reggio Calabria Slowpitch. Domenica 19 Aprile 2026 nel nostro magnifico “Diamante” di viale Calabria a partire dalle ore 9 si disputeranno 10 partite consecutivanente.
Due squadre del ASD San Giorgio baseball e softball, i Vagabundus Slowpitch di Palermo, Blue Stars Pace del Mela e CUS Unical Cosenza incroceranno le mazze per una spettacolare giornata di Sport!
“Giocatori, tifosi e appassionati del nostro meraviglioso sport, sono tutti invitati a partecipare“.
Un ringraziamento a tutto lo staff del Sangiorgio: Maurizio Chirico, Simona Oppedisano, Gregorio, Fabio Calarco, Anna e il nostro Presidente Tony Aliquò organizzatore dell’evento.
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