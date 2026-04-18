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Reggina-Paternò: sono 22 i giocatori convocati da mister Torrisi

Cinque fuori per scelta, due infortunati e due i calciatori squalificati

18 Aprile 2026 - 15:54 | Comunicato

Antonino Barillà Reggina ()

Sono 22 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Paternò:

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Porcino
Centrocampisti: Barillà, Bevilacqua, Fofana, Macrì, Salandria  
Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa

Non convocati: Fanari, Fomete, Lanzillotta, Panebianco, Verduci  
Indisponibili: Pellicanò, Sartore 
Squalificati: Laaribi, Mungo

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RegginaReggio Calabria Calcio

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