Cala il sipario sulla IV edizione del Trofeo Bic “Memorial Damiano D’Anna”

Il Trofeo BIC è stato inserito all’interno delle iniziative realizzate in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte per il 2024, anno in cui si celebra il trentennale del Parco. L’evento ha ottenuto il patrocinio del CIP Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Le tre sorelle D’Anna, Ilaria, Valentina ed Alice, in rappresentanza della madre Lina Leta hanno ricordato la figura di Damiano D’Anna.

Questo evento, intitolato al primo sostenitore di sempre della Reggio Bic e padre dell’attuale Presidente Ilaria, celebra anche l’amore e il rispetto che D’Anna ha sempre nutrito per il Parco Nazionale dell’Aspromonte, a cui ha dedicato la sua vita come Ispettore Capo forestale.

L’evento, riuscito con successo, ha previsto giornate di sport e condivisione, con attività che hanno incluso il basket in carrozzina e una “scarrozzata” attraverso l’Aspromonte. L’obiettivo è stato far conoscere la bellezza e l’accessibilità del Parco Nazionale dell’Aspromonte, promuovendo valori di inclusione e rispetto per la natura.