Basket C Silver – Viola allunga in vetta, Lumaka raggiunge Catanzaro. Risultati e classifica

La sesta giornata definisce il podio della prima parte che volge al termine, in vista della fase a "orologio"

La sesta giornata di ritorno del campionato C Silver ha visto protagonista la Viola, i neroarancio in rimonta a Catanzaro hanno conquistato la vittoria ponendo il roster di coach Moretti leader di classifica. Continua a far bene la Lumaka che si impone su Lamezia. La Dielnet Vis ha vinto contro la Scuola Basket Viola al PalaColor di Pellaro.

Sesta giornata di ritorno

A. DIL. SCUOLA DI BASKET VIOLA – DIELNET SRL VIS REGGIO 62 – 91

A.S.D.LU.MA.KA. BASKET – A.D.F. BASKETBALL LAMEZIA 91 -67

AD US CATANZARO CENTRO BASKET – ASD PALLACANESTRO VIOLA SUPPOR 65 – 73

Classifica

Pallacanestro Viola Supporters Trust 22

Mastria Academy Catanzaro 16

Beretta Lumaka 16

Nodo & Servizi Bim Bum Rende 10

Basketball Lamezia 6

Vis Reggio 4

Scuola di Basket Viola 0

Prossimo turno

A.D.F. BASKETBALL LAMEZIA – DIELNET SRL VIS REGGIO

PALAZZETTO DELLO SPORT – VIA MARCONI LAMEZIA TERME CZ

26-01-2020 – 18:00

A. DIL. SCUOLA DI BASKET VIOLA – NO.DO. E SERVIZI SRL RENDE

Pal. Com. Fraz. PELLARO – Via Lungomare Pellaro REGGIO DI CALABRIA RC

25-01-2020 – 18:30

A.S.D.LU.MA.KA. BASKET – ASD PALLACANESTRO VIOLA SUPPOR

PALALUMAKA – Via Carrera Seconda/Vico Fanal REGGIO DI CALABRIA RC

25-1-2020 – 20:00

Riposa: Catanzaro