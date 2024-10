Basket in carrozzina, Reggio Calabria cala il tris a Trapani

La Reggio Calabria BIC si concede il tris ed espugna il PalaIlio di Trapani con un netto 77-33. Mvp del match Stefano Rossetti, autore di ben 21 punti. Per il roster guidato da coach Antonio Cugliandro si tratta del terzo successo in altrettante uscite, dopo le vittorie all’esordio casalingo contro Catania e in trasferta a Bari.

“Dedichiamo questo risultato a Valerio Dell’osso – ha dichiarato il dirigente Luigi Casile – un nostro atleta di Villa San Giuseppe che ha realizzato il suo primo canestro”.

Un week end molto intenso per la Reggio Calabria BIC che venerdì scorso è stata protagonista di due importanti appuntamenti per le vie del centro di Reggio Calabria. La squadra del presidente De Felice è stata dapprima ricevuta dal sindaco Falcomatà con il quale, insieme ad altri rappresentanti dell’amministrazione e ai vertici dell’Atam, è stato sottoscritto un importante accordo di partnership con l’azienda municipale dei trasporti.

Successivamente gli atleti sono stati accolti dal direttivo del comitato “Corso Sud” che, nel corso della visita a “La casa di babbo natale” e dei vari mercatini in piazza Duomo, piazza Garibaldi e Villa Comunale, ha dapprima consegnato una targa per lo straordinario impegno sociale e, successivamente, ha invitato la squadra a cenare assieme.

“Sono state giornate intense e molto proficue – ha aggiunto il dirigente Luigi Casile – e siamo certi che ci sarà tantissimo pubblico alla prossima gara interna, il 7 gennaio, per sostenerci”.