Basket: prove tecniche di campionato per la Redel Reggio Calabria

Dopo l’esordio assoluto all’Info Drive Arena di Capo d’Orlando, il team neroarancio si è confrontato con il primo derby “amichevole” della stagione, in casa della Basket Academy Catanzaro.

Reggini già sostenuti da una nutrita cornice di pubblico ospite pronto a fare il tifo. Tanto entusiasmo in casa giallorossa: ne viene fuori un test formativo. Nei primi due periodi, viene fuori parte dell’identità delle due formazioni.

Redel aggressiva e pronta per recuperare palloni su palloni, con estrema fisicità, giallo-rossi, nonostante l’assenza del giocatore più rappresentativo Carpanzano pronti alla risposta sfruttando svariati “pick and roll”. Tanto caldo e carichi di lavoro che si fanno sentire, per entrambe le squadre, invece, sia nel terzo che nel quarto periodo ma, tutto sommato, un test formativo per il cammino futuro. Un antipasto della sfida che vedremo, probabilmente il 19 e 20 settembre al Trofeo Sant’Ambrogio in compagnia di Barcellona 4.0. e Basket School Messina.

La formazione neroarancio ritornerà in campo in occasione di “Con il cuore in gioco, Memoria Matteo Stano”, l’8 di settembre 2024 alle ore 17.30 in casa della Virtus Matera Group.

Questi i parziali: (17-19,16-22,16-13,20-20)

“Un passo avanti lo abbiamo fatto.- ha dichiarato il Coach Cadeo. Adesso giocheremo a Matera: non sono partite ufficiali ma sono tante situazioni, senza arbitraggi, da curare e migliorare.

Il pubblico in trasferta? E’ bello vedere la gente anche in questa tipologia di partite, non sono molto attento nel vedere quello che accade fuori dal campo ma fa estremamente piacere”.