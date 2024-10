Scuola Basket Viola, Condello: “Felici di affrontare la Viola Supporters Trust. La C Silver motivo di crescita sportiva”

Sabato 2 novembre alle ore 18:00, si affronteranno al PalaCalafiore, per la prima volta nella storia “due Viola”. Ai microfoni di CityNow Sport, Gaetano Condello della Scuola Basket Viola ha dichiarato:

“Al netto dei problemi relativi all’impiantistica, siamo riusciti comunque a continuare la preparazione, per la Scuola Basket Viola sarà un banco di prova importante affrontare la Viola Supporters Trust, come del resto l’intero campionato di C Silver calabrese.

I nostri giocatori sono talentuosi ben diretti da un coach conosciuto e stimato dall’ambiente cestistico. Pasquale Motta rappresenta il meglio, non potevamo scegliere altrimenti vista la sua esperienza passata, è stato accanto a coach importanti ed ha allo stesso tempo ha allenato e sa allenare i giovani.

Dal match, che sarà anche la nostra prima di campionato visto il calendario e il rinvio della seconda giornata, non avremo alcuna pretesa dal punto di vista del risultato. Noi nasciamo come satellite della Viola che non c’è più, mi riferisco ai vari campionati dal 2010 fino a due anni fa, noi adesso siamo quello che era per noi la prima squadra per il nostro settore giovanile. I nostri ragazzi cresceranno da qui a tre anni, ci vorrà tempo. Il campionato da questo punto di vista ci aiuterà molto”.