Basket: crescita e canestri, grandi riscontri per RCL

E’ andata in archivio la prima edizione di RCL. Una Summer League in grande stile quella che, è andata in scena sabato 22 e domenica 23 giugno 2024, al Palalumaka di Reggio Calabria. Due giorni di approfondimenti, clinic tecnici, basket mercato e partite equilibrate e palpitanti. L’obiettivo dell’organizzazione, diretta dalla Dierre di Roberto Filianoti con la collaborazione della Ntc di Luca Laganà è pienamente riuscito.

Quello di dare un’opportunità e visibilità a dei ragazzi che sono alla ricerca di un contratto per la prossima stagione. Presenti tanti addetti ai lavori: agenti, allenatori, dirigenti ed ovviamente il pubblico festante che ha tributato un doveroso applausi ai ragazzi in scena nella giornata finale. Non solo spiagge da sogno, Lidi, discoteche e panorami mozzafiato, dunque.

La kèrmesse si è aperta con un clinic tecnico, organizzato in sinergia con la Federazione Italiana Pallacanestro, che ha incluso tre elementi di spicco della pallacanestro italiana come Giovanni Benedetto,oggi a Ferrara, il preparatore fisico Giuseppe Lopetuso, nuovo innesto del Cremona di A2 ed il tecnico vincitore della B, Domenico Bolignano reggino da casa Orlandina Basket. Combattute e ben giocate le tre sfide. Una sfida a testa vinta dai tecnici, i già citati Bolignano e Benedetto accanto al pugliese Vozza, oggi a Castelnovo. Tanti giovani in evidenza. L’Mvp della manifestazione è stato tutto per il vibonese, ex Dierre e Viola, Giovanni Scialabba.

Il ruolo di Top Scorer, con coppa al cielo, è stato vinto da Antonio Sorbara, reggino doc classe 2005, seguito dall’etneo Gabriele Signorino. Il miglior giovane è una giovane promessa di casa Lumaka, il giovanissimo Claudio Musacchio. Tanti giovani in evidenza: da Camurati da Varese a Cappella da Termoli, dal potente Williamson e Miei Yabre da Vicenza, passando per il campione della C, Domenico Chiarella da Catanzaro. Il duo Botta-Zicari del Pollino, ai collaudati Ripepi e Luzza. I reggini Cardone,Gullì,Pucinotti ed Alescio, Surfaro da Melito Porto Salvo ed anche Turano e Cesano dalla Lombardia, Vitale,Macirella, Mazzeo e Sassi dalla Puglia accanto ad Addalia dalla Puglia.