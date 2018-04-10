Il girone di ritorno del campionato Free riparte tra sorprese e crolli fisici, con Stingers, Mediterranea e Ludos in campo e una gara non giocata

di Giuseppe Lo Presti – Lo avevamo annunciato: il match tra Stingers e Just Do It (https://goo.gl/KDWhf4) è aperto a qualsiasi risultato; e così è stato.

La capolista cede il passo alla rivoluzionata compagine giallo-nera che infila la sesta vittoria consecutiva.

E’ stato un match completamente diverso da quello disputato all’andata ed il team guidato da coach Casile ha messo in mostra i limiti di chi sembrava non averne.

I pungiglioni sin dalle prime battute hanno controllato il match conservando sempre poche lunghezze di vantaggio e guidati da un Sandro Romano (16) in grande spolvero e da Adriano Manzini (15) che ha fatto il bello e il cattivo tempo.

La Just Do It è sembrata essere aggrappata al match fino alla fine del terzo quarto, ma nel finale, anche causa assenze importanti, ha dovuto far fronte ad un importante calo fisico.

Da evidenziare i 19 punti di Labate. 65-44 il punteggio finale.

Mediterranea-Real Geco e Ludos-Si Può Fare

Sempre al Palacolor si sono affrontate Mediterranea e Real Geco (https://goo.gl/oPRKsh), il replay del match di andata si è concluso con risultato finale diverso, ma con fasi di gioco molti simili: il team universitario ha tentato più volte di allungare nel punteggio, ma il Real Geco non lo ha permesso fino agli ultimi minuti di gioco, prima di subire, un pò come la Just Do It, un crollo fisico causa una panchina molto corta. Ottima la prova di De Pietro (19) e Musolino (19). 72-57 al termine dell’incontro.

Al PalaCSI, invece, la Ludos di Ivan Cuzzilla ha ospitato la Si Può Fare (https://goo.gl/B9wB4m).

I nero-arancio impongono il proprio gioco sin dalle prima battute concludendo il primo quarto 18-5. Il team di Giovanni Simone ha provato a ricucire timidamente il gap nel secondo quarto per poi non riuscire nell’impresa durante il secondo tempo. 71-54 il risultato con Cavallaro (27) e Santucci (27) top scorer, quest’ultimo si conferma come migliore marcatore per media punti a partita.

Gallinese-Don Bosco: attesa per il giudice sportivo

Non si è giocato il match tra Gallinese e Don Bosco, causa assenza del team di Gallina.

Bisogna attendere la decisione del giudice sportivo per conoscere il risultato, ma con molta probabilità il match verrà assegnato a tavolino alla Don Bosco.

Si è conclusa così la 1° giornata del girone di ritorno del campionato Free.